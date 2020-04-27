В продажу вышел умный флагманский телевизор Huawei SmartScreen X65

В Китае стартовали продажи самого дорогостоящего флагманского телевизора компании Huawei - Huawei SmartScreen X65. Он обойдётся покупателям с 3 350 долларов. Модель характеризуется 66-дюймовым OLED дисплеем, который имеет разрешением 4K и частоты отравления 120 Гц, камерой на 24 Мп со сверхширокоугольным объективом, системой искусственного интеллекта, поддержкой групповых видеозвонков и жестового управления, чипсетом HiSilicon Hi83559C с нейронным процессором NPU, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти. Кроме этого, умный телевизор оснащён аудиосистемой , которая состоит из 14 динамиков, включая два сабвуфера. Общая мощность достигает 75 Вт.