В продажу вышел защищенный смартфон Leagoo XRover с поддержкой NFC

В продажу вышел защищенный смартфон Leagoo XRover с ОС Android 8.1 Oreo, аккумулятором 5000 мА.ч и защитой по классу IP68. Гаджет оснастили 5,72-дюймовым экраном с разрешением 1440 на 720 пикселей. В основе аппарата лежит восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P23 и 6 ГБ оперативная память. В наличии у аппарата также имеется фронтальная камера 8 Мп с собственной вспышкой и основная двойная 13 Мп + 5 Мп. Габариты устройства составляют: 163.1 * 80.37 * 13.5 мм. Предусмотрены поддержка NFC и сканер отпечатков пальцев. Приобрести новинку можно за 270 долларов (18 500 рублей).