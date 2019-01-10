В продажу выходит смартфон Sharp Aquos Zero с 6,2-дюймовым экраном

В продажу выходит японский флагман Sharp Aquos Zero с 6,2-дюймовым экраном, мощной камерой и карбоновым корпусом. Аппарат был представлен в октябре 2018 года, а в начале 2019 года он был выложен на официальном сайте для предварительного заказа. Разрешение устройства составляет 2992 на 1440 пикселей. В основе лежит чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 Гбайт ОЗУ. Тыльная камера представлена сенсором на 22,6 МП, а разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Защита от проникновения пыли и воды соответствует уровню IP68. В качестве операционной системы выступает Android последней версии Pie 9. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3130 мА.ч. Стоимость гаджета составляет около 650 долларов.