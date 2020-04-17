В российскую продажу вышел планшет Huawei MatePad Pro

Сегодня стартовали российские продажи топового планшета Huawei MatePad Pro, который получил фирменный восьмиядерный процессор Kirin 990. Конфигурация памяти 6/128 ГБ стоит 44990 рублей в версии с Wi-Fi и 49990 рублей в версии с LTE. Первые кто приобретут планшет в подарок получат стилус Huawei M-pencil, который отдельно продаётся за 9 990 рублей.

Аппарат оснастили 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 540 кд/м2, контрастностью 1500:1, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, обратной зарядкой на 7,5 Вт, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, акустикой Harman Kardon, чехлом-клавиатурой, модулем NFC, стилусом M-Pencil, корпусом массой 460 граммов и толщиной 7,2 мм.