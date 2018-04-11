В руководстве материнской платы Biostar было замечено наличие набора микросхем Intel Z390

Мы много говорили и слышали о чипсете Intel Z390, будет ли он когда-либо выпущен, и если да, то когда? Ну, Biostar в значительной степени просто подтвердил выпуск.Таким образом, многие производители материнских плат делают одно и то же руководство по материнской плате для аналогичных материнских плат. Biostar сделали руководство B360GT3S, но оно также предназначено для Z390GT3.