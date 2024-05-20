В сеть слили характеристики планшета iQOO Pad2

Если верить информации инсайдеров, серия планшетов iQOO Pad2 будет официально запущена уже совсем скоро, 31 мая, так как это подтверждено в том числе на сайте компании-производителя. И судя по данным специалистов, стоит ждать релиза сразу двух планшетов — модели Pad2 на базе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и Pad2 Pro с недавно анонсированным чипом MediaTek Dimensity 9300+. Это достаточно интересный подход к разделению планшетов по процессорам, потому что многие пользователи предпочли бы Pro-версию, но на процессоре компании Qualcomm. Также стали известны дополнительные характеристики данных моделей планшетов. Например, если верить этой информации, планшет Pad2 оснащён 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1968x2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Он будет представлен в нескольких конфигурациях оперативной и встроенной памяти — речь про 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Кроме того, инсайдерами была подтверждена ёмкость батареи в 10000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт, а на тыльной стороне у планшета расположена камера на 8 Мп (ещё есть фронтальная камера на 5 Мп). Кроме того, Pad2 Pro будет иметь больший 13,1-дюймовый экран с разрешением 2064x3096 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а также батарею ёмкостью 11500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Модель Pro будет доступна с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ, а основная камера здесь заметно лучше. Впрочем, в любом случае снимать планшет будет весьма посредственно.