В сеть слили размеры Samsung Galaxy S26

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S26 постепенно приближается к анонсу и сейчас начинается традиционный период активных утечек, когда появляются всё новые подробности о дизайне и характеристиках будущих устройств. На этот раз известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своих социальных сетях предполагаемые «официальные» размеры моделей серии Galaxy S26. Согласно его данным, базовая модель Galaxy S26 получит экран диагональю 6,3 дюйма и корпус размером 149,4х71,5х6,9 мм. Galaxy S26+ будет оснащён дисплеем на 6,7 дюйма и размерами 158,4х75,8х7,3 мм, а старшая модель Galaxy S26 Ultra предложит 6,9-дюймовый экран при габаритах 163,6х78,1х7,9 мм.

Для сравнения, у предыдущего поколения Samsung Galaxy S25 базовая версия имела 6,2-дюймовый дисплей и размеры 146,9х70,5х7,2 мм, S25+ — 6,7-дюймовый экран при габаритах 158,4х75,8х7,3 мм, а S25 Ultra — 6,9-дюймовый экран и размеры 162,8х77,6х8,2 мм. Из этого сравнения видно, что стандартный Galaxy S26 получит чуть больший дисплей (на 0,1 дюйма больше, чем у S25), при этом толщина корпуса уменьшится на 0,3 мм. Интересно, что Galaxy S26+ сохранит те же размеры, что и его предшественник, а флагман Galaxy S26 Ultra станет немного тоньше — на 0,3 мм по сравнению с моделью предыдущего поколения. То есть визуально смартфоны останутся в тех же габаритах, просто есть небольшие изменения по некоторым направлениям. Возможно, компания компенсирует это более интересным дизайном или характеристиками.
