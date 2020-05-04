В сеть слили рендеры Google Pixel 4a

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Google решила в своем новом смартфоне Pixel 4a реализовать новый стиль камеры. Теперь появились первые официальные рендеры, которые говорят нам о том, что у гаджета действительно фронтальная камера на лицевой стороне будет вырезана в самом дисплее. Это не новое решение, оно уже есть у многих других производителей на рынке, но компания Google решила внедрить решение прямо сейчас. Видимо, это позволит уменьшить общие габариты смартфона, ведь при сохранении диагонали гаджет становится чуть компактнее. Других причин переносить камеру в отверстие на дисплее лично я не вижу, так как далеко не всем пользователям такой вот вариант дизайна подходит.