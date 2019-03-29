В сеть утекли чертежи iPhone XI

В сети появилась конструкторская документация смартфона iPhone XI, который еще не был представлен официально. Изображение прежде всего интересно компоновкой основной камеры. В левой части можно увидеть два оптических блока (разрешение сенсоров составит 14 Мп и 12 Мп пикселей. В правой части расположено еще три компонента: вспышка, третий сенсор и, скорее всего, времяпролетная ToF (Time-of-Flight) камера. Также смартфону прочат процессор Apple A13, более тонкие рамки вокруг дисплея, поддержку технологии реверсивной беспроводной подзарядки, при помощи которой можно будет подзаряжать, например, смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods. Официальный анонс по традиции ожидается в сентябре.