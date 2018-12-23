В сеть утекли фото и характеристики доступного смартфона Xiaomi Mi Play

Профильное издание Slashleaks поделилось живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi Play, который был извлечен из упаковки. Снимки раскрывают некоторые характеристики: 5,84-дюймовый дисплей, восьмиядерную платформу MediaTek, работающую на частоте 2,3 ГГц, основную камеру с системой искусственного интеллекта и размером пикселя 1,25 мкм, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 245 долларов за младшую версию. Также в сеть утекли качественные пресс-рендеры, демонстрирующие две градиентные расцветки. Официальная презентация Xiaomi Mi Play запланирована на 24 декабря.