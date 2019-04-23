В сеть утекли характеристики OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Сетевые источники поделились новой порцией информации о характеристиках флагманских смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, официальный анонс которых пройдет 14 мая. Итак, модели OnePlus 7 Pro и Pro 5G оснастят 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также ультраширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.

Также оба смартфона получат чипсет Snapdragon 855, варианты с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти (UFS 3.0), а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. OnePlus 7 получит 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 48 Мп и диафрагмой F1,7, модуль с датчиком глубины на 5 Мп, аккумулятор на 3700 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт, версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также процессор Snapdragon 855.