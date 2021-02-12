В сеть утекли характеристики Samsung Galaxy S21 FE

Не успели инсайдеры рассказать о существовании смартфона Samsung Galaxy S21 FE, как его характеристики раскрыло индийское сертификационное ведомство BIS. Итак, аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, 6,5-дюймовый плоский дисплей с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею емкостью 4500 мАч и предустановленную ОС Android 10. При этом корейский производитель выпустит и 4G-версию Galaxy S21 FE на процессоре Exynos 990.