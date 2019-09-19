В сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Redmi 8A

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображена упаковка смартфона Redmi 8A с характеристиками устройства. Если верить утечке, аппарат получит 6,22-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 439, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти (будут версии на 2/16 и 4/64 ГБ), одинарную основную камеру с датчиком изображения разрешением 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, поддержку FM-радио, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 10-Вт зарядки, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Официальная презентация смартфона запланирована на 25 сентября.