В сеть утекли характеристики и цены на Xiaomi Mi 8

В сети появилась фотография, сделанная, как утверждает источник, на внутренней презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. На слайде можно увидеть некоторые характеристики и цены на две версии грядущей новинки. Итак, аппарат получит 6,01 дюймовый дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, фронтальную 3D-камеру для трехмерного сканирования лиц пользователей, топовый процессор Snapdragon 845, а также камеру с двухкратным оптическим зумом. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 440 долларов, а версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 500 долларов. Напомним, что официальный анонс Xiaomi Mi 8 состоится 31 мая в Пекине.