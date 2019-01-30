В сеть утекли характеристики и дизайн смартфона Huawei P30 Lite

Китайский источник, который недавно раскрыл дизайн и характеристики флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, теперь поделился сведениями о младшей модели Huawei P30 Lite. Аппарат получит 6-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками, каплевидным вырезом и разрешением Full HD+, фирменную платформу Kirin 710, а также тройную основную камеру с датчиками разрешением 20 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Утверждается, что официальный анонс смартфона состоится уже в конце февраля или начале марта этого года. Если сведения этого источника верны, то P30 Lite появится в продаже раньше флагманов Huawei P30 и P30 Pro, дебют которых ожидается лишь в конце марта.