В сеть утекли официальные рендеры Oppo Reno 10X Zoom

Профильное издание Slashleaks поделилось рекламными рендерами смартфона Oppo Reno 10X Zoom, который еще не был представлен официально. Стоит заметить, что речь идет о смартфоне Oppo Reno с тройной камерой, один из модулей которого может похвастаться 10-кратным зумом. Ранее устройство фигурировало в новостях под названием Oppo Reno Pro. На изображениях можно заметить лазерный помощник автофокуса, которого не было в предыдущих утечках. Слухи прочат Oppo Reno 10X Zoom топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 855, 48-Мп датчик изображения в тыльной камере, выдвижную камеру для селфи, как минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также поддержку беспроводной зарядки.