В сеть утекли подробные характеристики планшета Galaxy Tab A 8 2019

Компания Samsung готовит к анонсу новый бюджетный планшет Galaxy Tab A 8” (2019). Сейчас издание Winfuture поделилось изображениями и характеристиками устройства.

Новинка получит металлический корпус с пластиковыми вставками и две расцветки: Carbon Black и Silver Gray. Планшет оснастят, как можно понять из названия, 8-дюймовым дисплеем. Согласно утечке, у него будет LCD-матрица с разрешением 1280×800 пикселей и классическое соотношение сторон 16:10. Поддержки стилуса S-Pen не будет.

Под капотом Galaxy Tab A 8” (2019) установят процессор Qualcomm Snapdragon 429 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Встроенную память можно будет расширить с помощью карт памяти microSD. Планшету ещё приписывают 8-мегпиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную фронтальную, аккумулятор на 5100 мАч и версию с поддержкой LTE + Wi-Fi. Когда представят новинку пока не сообщают, но скорее всего, презентация пройдёт уже в ближайшее время.