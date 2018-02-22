В сеть утекли пресс-фото планшета Huawei MediaPad M5 10 (Pro)

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился пресс-фото и подробностями о характеристиках мощного планшета Huawei MediaPad M5 10 (Pro). Если верить источнику, аппарат получит металлический корпус, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, дисплей с разрешением 2560:1600 точек и сканер отпечатков пальцев на передней панели. В качестве аппаратной платформы будет использоваться фирменный процессор Huawei Kirin 960. Модель на 32 ГБ будет доступна как с LTE, так и без, а 64-ГБ версия – только с LTE. Цены на планшет составят от 379 евро до 520 евро. В качестве аксессуара будет предлагаться чехол-клавиатура. Предполагается, что официальный анонс MediaPad M5 состоится через несколько дней на выставке MWC 2018.