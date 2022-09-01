В сеть утекли пресс-рендеры Sony Xperia 5 IV

В сети появились официальные изображения компактного флагмана Sony Xperia 5 IV, презентация которого состоится уже сегодня. Судя по рендерам, дизайн новинки почти не будет отличаться от предыдущего поколения. Что до технических характеристик, устройству прочат наличие защиты от воды в соответствии со степенью IP68, бокового дактилоскопического сенсора, топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, 6,04-дюймового дисплея, корпуса шириной 67,1 мм и высотой 155,74 мм, 3,5-мм гнезда для наушников, адаптера беспроводной связи Wi-Fi 6 и беспроводной зарядки.

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