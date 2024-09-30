В сеть утекли пресс-рендеры Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro mini

Китайская торговая платформа JD опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Vivo X200, Vivo X200 Pro и Vivo X200 Pro mini, официальная презентация которых состоится в Китае 14 октября. Первые две модели выйдут в черной, белой, синей и серебристой расцветках, а компактный флагман получит чёрный, белый, розовый и зелёный цветовые варианты. Уже известно, что смартфоны оснастят флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400, который уже поставил рекорд производительности в AnTuTu и основными камерами с датчиками изображения Sony и качественной оптикой Zeiss.