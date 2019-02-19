В сеть утекли российские цены на Samsung Galaxy S10

2019-02-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [145]
В сети появилось список российских цен на флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S10, которые будут официально представлены уже 20 февраля. «юбилейную» линейку Galaxy S стартуют от отметки в 56 990 рублей. Итак, младшая модель Galaxy S10e в черной, белой, зелёной желтой расцветках будет стоить от 56 990 рублей, Galaxy S10 (чёрный, белый, зелёный) – 68 990 рублей и Galaxy S10+ (чёрный, белый, зелёный) – 76 990 рублей. Прошлогодние флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+ на старте продавались от 59 990 и 66 990 рублей соответственно, а сейчас они за 49 990 и 55 990 рублей. Для сравнения, флагманы Apple оценены в 66 000 рублей за iPhone XR, 89 500 тысяч рублей за Phone XS и 98 500 тысяч рублей за Phone XS Max.


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