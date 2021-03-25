В сети появились изображения iPhone 13

Еще до выпуска серии смартфонов iPhone 12 мы видели много информации от инсайдеров об устройствах серии iPhone 13, которые, естественно, но тот момент ещё не были представлены. С тех пор данные устройства часто появляются на всевозможных сайтах с утечками, а сегодня Macrumors представили предполагаемые изображения передней стеклянной панели. Согласно слитым фотографиям, модели iPhone 13 будут иметь те же размеры экранов, что и раньше — 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма в топовой модели. Кстати, ожидается, что Apple свои смартфоны в том же формате, то есть iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. К сожалению, пока что информации о стоимости гаджетов или их характеристиках нет, так что нужно ждать официальный анонс и тогда можно будет говорить предметнее.