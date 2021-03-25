В сети появились изображения iPhone 13

Еще до выпуска серии смартфонов iPhone 12 мы видели много информации от инсайдеров об устройствах серии iPhone 13, которые, естественно, но тот момент ещё не были представлены. С тех пор данные устройства часто появляются на всевозможных сайтах с утечками, а сегодня Macrumors представили предполагаемые изображения передней стеклянной панели. Согласно слитым фотографиям, модели iPhone 13 будут иметь те же размеры экранов, что и раньше — 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма в топовой модели. Кстати, ожидается, что Apple свои смартфоны в том же формате, то есть iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. К сожалению, пока что информации о стоимости гаджетов или их характеристиках нет, так что нужно ждать официальный анонс и тогда можно будет говорить предметнее.

Комментарии и отзывы iPhone 13
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Новости:
Смартфон OnePlus 9 Pro будет стоить 900 долларов

Прямо перед анонсом в сеть утекли индийские цены на смартфоны серии OnePlus 9, в которую войдут мод...
Samsung Galaxy A71 получил апдейт прошивки

Смартфон Samsung Galaxy A71 был одним из самых продаваемых смартфоном Samsung в 2021 году. Он дебютировал...
Смартфон iQOO Neo5 получит 1200-Гц OLED-дисплей

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики смартфона iQOO Neo5, который будет представлен 16 мар...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 ProЛучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Intel в рамках CES представив более 50 п...
Intel в рамках CES представив более 50 пВ мире, где вычисления используются повсеместно, а интеллектуальные системы представлены множеством платф...
Первая партия Vivo X60 Pro+ полностью ра...
Первая партия Vivo X60 Pro+ полностью раКомпания Vivo похвасталась успехами только что появившегося в продаже камерофона Vivo X60 Pro+, который с...
Samsung Galaxy S21 уже можно предзаказат...
Samsung Galaxy S21 уже можно предзаказатКомпания Samsung начала принимать предварительные на смартфоны Galaxy S21 в США, хотя официальная презент...
Cooler Master анонсировала новые блоки п...
Cooler Master анонсировала новые блоки пМероприятие Cooler Master Virtual Showcase 2021 стартует в ближайшую неделю. Компания планирует представи...
Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s получил...
Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s получилСмартфоны Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s были одними из самых продаваемых смартфонов Samsung своего вре...
Опубликовано первое фото с камеры Hassel...
Опубликовано первое фото с камеры HasselКомпания OnePlus опубликовала две фотографии, одна из которых была сделана на камеру смартфона OnePlus 9....
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор н...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор нSamsung планирует выпустить смартфон Galaxy F62 который будет иметь емкость аккумулятора на 7000 мАч. Инф...
Офисный неттоп ASUS Mini PC PB61V получи...
Офисный неттоп ASUS Mini PC PB61V получиКомпания ASUS представила неттоп Mini PC PB61V, который ориентирован на использование в офисе. Новинка ха...
TEAMGROUP представила накопитель Delta M...
TEAMGROUP представила накопитель Delta MTEAMGROUP объявила о выпуске SSD-накопителя Delta Max White RGB. Особенностью новинки является его корпус...
iPhone 12s Pro показали на рендерах...
iPhone 12s Pro показали на рендерахПрофильное издание LetsGoDigital вместе с дизайнером Concept Creator поделились качественными изображения...
Huawei скоро запустит чипсет Kirin 9000L...
Huawei скоро запустит чипсет Kirin 9000LКитайский технологический гигант Huawei все еще борется за то, чтобы бизнес по производству смартфонов п...
Vertu выпустила складной смартфон Ayxta ...
Vertu выпустила складной смартфон Ayxta Известный бренд Vertu выпустил в Китае складной смартфон Ayxta Fold 5G. Ayxta Fold 5G - это улучшенная ве...
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor