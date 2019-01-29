В сети появился окончательный дизайн iPhone XI

Недавно в сети появились изображения с двумя вариантами iPhone XI, который будет представлен в сентябре 2019 года. Первый вариант предполагал размещение камеры по центру, а второй сбоку, как у Huawei Mate 20. Если верить индийскому изданию Compareraja, Apple остановилась на первом варианте, который в народе уже прозвали «циклопом». При этом не уточняется, достанется ли такой дизайн лишь iPhone XI или же его получит и крупная модель iPhone XI Max. По словам источника, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с более тонкими рамками и уменьшенным вырезом, аккумуляторную батарею аж на 4000 мАч и порт USB Type-C вместо фирменного Lightning. iPhone XI выйдет в серебристой, золотистой и серой расцветках.