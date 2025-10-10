В следующем году появятся первые чипы на 2 нм

По мере того как TSMC наращивает производство 2-нм пластин, на первые поставки уже выстроились первые клиенты — Apple, Qualcomm и MediaTek. Пока лидером выглядит MediaTek — компания завершила разработку своей 2-нм системы на кристалле, а официальный запуск запланирован на конец 2026 года. Что касается Qualcomm, ходили слухи о том, что компания пропустит поколение и сразу перейдёт на более продвинутый вариант N2P, но инсайдеры опровергают эти предположения — в следующем году никаких релизов на N2P не планируется. Да и в целом для Qualcomm не имело большого смысла переходить на более сложный техпроцесс, пока N2 находится в массовом производстве.

Если же Snapdragon 8 Elite Gen 6 всё-таки будет использовать N2P позднее, есть риск низкого выхода годных кристаллов, так как TSMC начнёт массовое производство этих пластин позже, чем N2. Кроме того, Qualcomm придётся платить TSMC более высокую цену за N2P, что делает использование этого техпроцесса финансово сложным и подчёркивает целесообразность выбора N2. Несмотря на то, что Qualcomm и MediaTek готовятся выпустить свои первые 2-нм чипы, Apple, вероятно, первой представит A20 и A20 Pro для линейки iPhone 18. Компания из Купертино зарезервировала более половины начальных мощностей TSMC, чтобы не дать конкурентам преимущества. Впрочем, Apple поступала так и ранее, выпуская смартфоны на передовых технологических процессах и не давая конкурентам мощностей на тех же заводах. И раньше это работало.