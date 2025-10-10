В следующем году появятся первые чипы на 2 нм

По мере того как TSMC наращивает производство 2-нм пластин, на первые поставки уже выстроились первые клиенты — Apple, Qualcomm и MediaTek. Пока лидером выглядит MediaTek — компания завершила разработку своей 2-нм системы на кристалле, а официальный запуск запланирован на конец 2026 года. Что касается Qualcomm, ходили слухи о том, что компания пропустит поколение и сразу перейдёт на более продвинутый вариант N2P, но инсайдеры опровергают эти предположения — в следующем году никаких релизов на N2P не планируется. Да и в целом для Qualcomm не имело большого смысла переходить на более сложный техпроцесс, пока N2 находится в массовом производстве.

Если же Snapdragon 8 Elite Gen 6 всё-таки будет использовать N2P позднее, есть риск низкого выхода годных кристаллов, так как TSMC начнёт массовое производство этих пластин позже, чем N2. Кроме того, Qualcomm придётся платить TSMC более высокую цену за N2P, что делает использование этого техпроцесса финансово сложным и подчёркивает целесообразность выбора N2. Несмотря на то, что Qualcomm и MediaTek готовятся выпустить свои первые 2-нм чипы, Apple, вероятно, первой представит A20 и A20 Pro для линейки iPhone 18. Компания из Купертино зарезервировала более половины начальных мощностей TSMC, чтобы не дать конкурентам преимущества. Впрочем, Apple поступала так и ранее, выпуская смартфоны на передовых технологических процессах и не давая конкурентам мощностей на тех же заводах. И раньше это работало.
iPhone 17 Pro получит испарительную камеру…
Apple готовит серьёзное обновление системы охлаждения для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По данным ин…
Бюджетный Lava Blaze Dragon 5G получил 120-Гц экран…
Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Blaze Dragon 5G, которая основана на 4-н…
Samsung хочет интегрировать в Galaxy S26 новый ИИ…
Samsung активно развивает направление искусственного интеллекта с момента запуска линейки Galaxy S24 в пр…
Представлен смартфон OPPO K13s с аккумулятором на 7000 мАч…
Компания OPPO представила среднебюджетный смартфон K13s, главной особенностью которого стала батарея ёмко…
Смартфон HMD Pulse 2 Pro получит 120-Гц экран …
Авторитетный информатор Smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Pulse 2 Pro, который еще не был…
Как выбрать телефон Redmi: подробный гайд по критериям…
Краткое введение Если вы присматриваете …
iPhone Air почти невозможно сломать…
Apple рискнула с iPhone Air, сделав его толщиной всего 5,6 мм, что, разумеется, вызвало сомнения у потенц…
Планшет HUAWEI MatePad Mini показали на пресс-рендере …
Компания HUAWEI опубликовала изображение компактного планшета MatePad Mini, официальный релиз которого за…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor