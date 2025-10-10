В следующем году появятся первые чипы на 2 нм

Если же Snapdragon 8 Elite Gen 6 всё-таки будет использовать N2P позднее, есть риск низкого выхода годных кристаллов, так как TSMC начнёт массовое производство этих пластин позже, чем N2. Кроме того, Qualcomm придётся платить TSMC более высокую цену за N2P, что делает использование этого техпроцесса финансово сложным и подчёркивает целесообразность выбора N2. Несмотря на то, что Qualcomm и MediaTek готовятся выпустить свои первые 2-нм чипы, Apple, вероятно, первой представит A20 и A20 Pro для линейки iPhone 18. Компания из Купертино зарезервировала более половины начальных мощностей TSMC, чтобы не дать конкурентам преимущества. Впрочем, Apple поступала так и ранее, выпуская смартфоны на передовых технологических процессах и не давая конкурентам мощностей на тех же заводах. И раньше это работало.