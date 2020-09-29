В 2021 году realme начнет массовое производство встроенных фронтальных камер

Чтобы повысить популярность смартфонов следующего поколения и продолжить привлекать клиентов, многие производители мобильных телефонов потратили различные усилия и методы на изучение и поиск новых технологий для оснащения своих продуктов.

В настоящее время, многие смартфоны у некоторых брендов, фронтальные камеру могут вылазить из корпуса телефона. Но этого, похоже, недостаточно, компания realme захотела видеть встроенную камеру под экраном.

Компания ZTE стала первой китайской компанией, побившей рекорд, официально представив смартфон Axon 20 5G, который использует встроенную камеру под экраном. Компания Xiaomi также представила свою технологию встроенных камер третьего поколения и объявила о запуске массового производства в следующем году. Теперь руководитель отдела маркетинга Realme Сюй Ци поделился снимком в социальной сети Weibo. На снимке изображен экрана с лицевой стороны смартфона.

В целом, согласно фотографии, компания разрабатывает смартфон со встроенной камерой.
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