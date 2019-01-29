В сети появился первый рендер и подробности о флагманском смартфоне Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Согласно заявлениям самого производителя, новинка унаследует дизайн Meizu 16th, но рамки вокруг дисплея при этом станут тоньше. Если быть точнее, верхний отступ экрана от рамки станет на 1,5 мм меньше, чем у Meizu 16th. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на изображении ниже. Массовое производство флагмана начнется в марте, а продажи стартуют в апреле. Цена Meizu 16s составит около 470 долларов. Согласно предыдущим данным, смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей, топовый чипсет Snapdragon 855, модуль NFC (наконец-то) и более емкий аккумулятор, чем Meizu 16th.