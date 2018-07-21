В смартфоне TCL T700X нет фронтальной камеры

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне TCL T700X, главной особенностью которого является отсутствие фронтальной камеры. Основной камерой аппарат не обделили – ее разрешение составляет 8 Мп. Также смартфон оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3860 мАч и предустановленной операционной системой Android 7.1. Размеры устройства равны 157,5:71:9 мм. Судя по всему, в России аппарат выйдет под брендом Alcatel.