VAIO S официально представили

Компания Sony уже не имеет отношения к ноутбукам VAIO, однако производитель жив и планирует вернуть себя на рынок с новинкой. Ноутбук VAIO S оказался достаточно интересным решением, но слишком дорогим и слишком скучным, дабы его кто-то покупал в достаточных количествах. То есть, на данный момент на рынке есть тьма более успешных конкурентов и стоимость у них приблизительно аналогичная. Вам нужно лишь посмотреть на яблочные ноутбуки и вы получите достаточно пищи для размышлений. Например, в минимальной комплектации VAIO S обойдется в 1200 долларов, тогда как MacBook нового поколения стоит примерно так же. В максимальной же комплектации ноутбук VAIO стоит 2200 долларов и это вообще уже неадекватная стоимость для компании, о которой уже все забыли давно. Нужно лучше изучать рынок и цены, прежде чем выпускать свои гаджеты.