VAIO SX12 отправился в релиз

Компания VAIO, которая когда-то была под крылом Sony и продавала лучшие ноутбуки на рынке, сейчас переживает не лучшие свои времена. Пользователи перешли на другие бренды, их уже больше интересует производительность, длительность автономной работы и стоимость, чем наличие когда-то популярного логотипа на крышке. Однако в компании все еще планируют покорять рынок ноутбуков, для этого даже выпустили новое устройство VAIO SX12, которые выглядит довольно презентабельно и свежо. Проблема ноутбука только в том, что даже мы не совсем понимаем, для кого он создан. Многие просто за эти же деньги купят MacBook, который не уступает по производительности и при этом дает более удобную операционную систему. Хотя VAIO SX12 выглядит крайне круто.