VAIO SX12 порадует количеством портов

В последнее время производители ноутбуков стали активно работать в направлении уменьшения количество портов на корпусе. Это позволяет сделать устройство более компактным и легким, плюс есть небольшая экономия на комплектующих. Но, для пользователя это очень неудобно, ведь вы не можете спокойно подключить банальную флешку, не говоря уже о чем-то более продвинутом. У ноутбука VAIO SX12 такой проблемы нет, хотя это тоже довольно компактное решение и за свои деньги найти нечто более универсальное не получится. Компактное решение может похвастаться довольно тонким корпусом, хотя портов здесь предостаточно и вы сможете не только текст набирать, но и работать с разного рода периферией. Отличный продукт для бизнеса или учебы.