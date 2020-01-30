VAIO представила новый ультрабук

VAIO представила компактный ноутбук SX12. Он весит меньше килограмма, 906 грамм. VAIO SX12 изготовлен из карбоновых и пластиковых материалов. Толщина составляет 15,7 мм.

Ноутбук оснащен 12,5 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Производительность на плечах процессора 10-ого поколения с 4 ядерным или 6 ядерным в зависимости от комплектации, а также интегрированную графику UHD. На борту 8 ГБ оперативной памяти и установлен 256 Гб SSD-накопитель.

SX12 обладает стандартными подключениями, Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Производитель оборудовал ноутбук веб-камерой с инфракрасным датчиком и считывателем отпечатков пальцев.