VAIO представляет новый VAIO S с VAIO TruePerformance и процессором 8th Gen

VAIO Corporation (она больше не принадлежит Sony) представила новую линейку ноутбуков VAIO S, оснащенных процессором Intel Core 8th Generation и VAIO TruePerformance - технологией, обеспечивающей более высокую производительность в течение более длительного периода времени за счет увеличения пределов мощности процессора и более эффективно устраняет тепло процессора.Применяя VAIO TruePerformance, процессор Intel Core 8th поколения демонстрирует более высокую производительность как для процессора, так и для графики по сравнению с обычным процессором Core i7 8-го поколения. Кроме того, процессор Core i5 с VAIO TruePerformance имеет эффект достижения более высокой производительности, чем обычный процессор Core i7 8-го поколения.