VAIO возвращается на рынок

2019-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - VAIO; [136]
Когда-то давно ноутбуки компании VAIO, дочернего предприятия Sony, считались лучшими на рынке и даже при своей высокой стоимости могли уделать даже Apple с их MacBook. Но, вскоре ситуация изменилась и компания VAIO пропала с радаров, ведь финансовые показатели были крайне скромными. Но, теперь ситуация изменится кардинально, ведь бренд возвращается на рынок с новыми возможностями. Теперь ноутбуки будут собирать на заводах в Европе, продавать будут там же. То есть, компания отказалась от китайских компаний по сборке электроники в пользу более высокого качества и престижа. Хотя, конечно, это повлечет за собой повышение цены продукта, что не очень выгодно для покупателя. Ведь сейчас VAIO не является брендом номер один, даже близко.


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