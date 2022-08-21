VANKYO выпускает портативный мини-проектор Leisure 470 Pro

Бренд VANKYO объявил о выпуске портативного мини-проектора Leisure 470 Pro.

Leisure 470 Pro — самый маленький в отрасли ЖК-проектор с разрешением Full HD 1080P. Благодаря своим размерам, проектор занимает меньше места, чем аналоги.

VANKYO Leisure 470 Pro обеспечивает точность цветопередачи и контрастность. Он поддерживает двухдиапазонную сеть 5G/2,4G и позволяет проецировать изображение со смартфона на проектор дисплеем диагональю до 250 дюймов. Портативный проектор с поддержкой Wi-Fi совместим с ТВ-приставками и PS4. Он оснащен разъемом HDMI и USB. Также реализован объемный звук и встроенная система охлаждения.

Портативный проектор VANKYO Leisure 470 Pro продается по цене 149 долларов.