VESA добавляет новый уровень DisplayHDR 1400 для рекордно ярких мониторов

VESA решила подняться на ступеньку выше и объявить еще более строгий стандарт для нового класса сверхярких мониторов - DisplayHDR 1400. Он предназначен для профессиональных создателей контента, и для него требуется динамический коэффициент контрастности, который в 3,5 раза больше, чем у DisplayHDR 1000. Кроме того, он требует увеличения яркости на 40 % и снижения уровня черного в 2,5 раза.

ASUS ProArt Display PA32UCG будет первым предварительно сертифицированым, в соответствии с новой спецификацией, монитором. Он может похвастаться разрешением 4K, который предлагает комбинацию максимальной яркости в 1600 кд/м2 и изменяемой частоты обновления от 48 Гц до 120 Гц.

Новинка имеет диагональ экрана 32 дюйма и содержит подсветку на базе 1152 индивидуальных LED источников света. Для подключения доступны два порта Thunderbolt 3, один разъём DisplayPort, три порта HDMI. Также в наличии имеется встроенный USB-хаб. ASUS нацеливает монитор на разработчиков игр, что объясняет весь акцент на визуальной точности. Новинка появится в первом квартале 2020 года.