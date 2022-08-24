VESA представила стандарт ClearMR

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) хочет упростить покупку вашего следующего монитора или телевизора и делает это, вводя новый стандарт. И да, между DisplayPort, DisplayHDR и AdaptiveSync уже существует больше стандартов VESA, чем кто-либо может отследить, но в компании решили, что этого мало. Но новейшая программа сертификации организации может помочь демистифицировать один из наиболее непрозрачных аспектов покупки нового дисплея: четкость движения. Вы, вероятно, хорошо понимаете проблему, если недавно потратили время на изучение вопроса о покупке следующего монитора или телевизора. Используя в качестве примера игровые мониторы, многие производители заявляют, что их продукты имеют время отклика пикселя от серого к серому (GtG) 1 мс, но они не справляются с размытием движения в соответствии с тем же стандартом.

Одна из причин этого заключается в том, что производители выбирают результаты GtG так, чтобы их мониторы выглядели лучше на бумаге. Прямо сейчас один из лучших способов найти монитор или телевизор, которые не будут выглядеть размытыми во время игр и просмотра видео, — обратиться к таким магазинам, которые устанавливают собственные характеристики и параметры (но таких очень мало даже в США). Они разработали комплексные методики тестирования, которые помогут вам обойти весь маркетинг. В будущем этот процесс может занять меньше времени благодаря новой спецификации теста на соответствие коэффициенту движения Clear Motion Ratio Compliance Test Specification, или сокращенно ClearMR. Стандарт вводит многоуровневую систему ранжирования, предназначенную для передачи соотношения четких и размытых пикселей, которые экран будет создавать при отображении быстро движущегося изображения.
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