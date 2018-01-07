VESA представит сертифицированные кабели DisplayPort DP8K для видео 8K

Новые сертифицированные кабели DP8K могут передавать картинку в качестве 8K, гарантированного поддержкой HBR3, самой высокой скоростью передачи данных, поддерживаемой DisplayPort версии 1.4; новые разработки DisplayPort на горизонте, предлагающие более высокие уровни пропускной способности.«DisplayPort HBR3 поддерживает поддержку 8K и новых широкоформатных разрешений, таких как 3840 × 1080, при частотах обновления 144 Гц и более для игр HDR».Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) сегодня объявила о том, что на рынке доступны уже существующие кабели DisplayPort с поддержкой DP8K Certified DisplayPort, которые гарантируют поддержку высокой скорости передачи данных DisplayPort ™ 3 (HBR3). HBR3 - это наивысшая скорость передачи данных (8,1 Гбит / с) на одной линии), поддерживаемая стандартной версией DisplayPort 1.4, и обеспечивает скорость, необходимую для разрешения 8K-видеоизображения со скоростью 60 кадров в секунду с использованием одного кабеля, а также несколько 4K дисплеев.