VIVIFY выпускает игровой кабель ARQUUS W73ø

2020-04-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - VIVIFY ARQUUS W73; [97]
VIVIFY, ведущий бренд оптоволоконных кабелей премиум-класса, с радостью представляет ПК-версию VIVIFY ARQUUS W73, волоконно-оптический игровой кабель HDMI RGB с Vnode, новым программным обеспечением для управления и смешивания световых эффектов кабеля, которое также работает с Razer Chroma. Имея длину 9 футов (2,7 м), HDMI 2.0 и также сертификат DPK Labs 4K.

С разрешением 4K (4096 x 2160), поддерживающим частоту обновления 60 Гц, ARQUUS W73ø обеспечивает производительность, необходимую для геймеров, чтобы погрузиться в яркое качество изображения и чистые переходы быстрого движения. А благодаря высокопроизводительному и качественному оптическому волокну потери сигнала на больших расстояниях минимальны.

Широкий спектр световых эффектов (до 8) и возможность выбора из широкого спектра цветов дает пользователю возможность найти идеальное соответствие своему стилю. Это достигается за счет запатентованной конструкции встроенных светодиодов, расположенных на концах кабеля источника и дисплея и проходящих через фирменный диффузор. Кроме того, VIVIFY ARQUUS W73ø работает с Razer Chroma для синхронизации световых эффектов и создания наилучшей игровой среды.

ARQUUS W73ø был тщательно протестирован, что обеспечило гарантированную совместимость с 4K с полосой пропускания до 18 Гбит / с.


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