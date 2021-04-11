VIVO Y19 получает обновление Funtouch OS 11 на базе Android

Смартфон VIVO Y19 был запущен с ОС Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 еще в ноябре 2019 года, затем устройство получило обновление до Android 10. Владельцы смартфона в Индии сообщают, что получили обновление пользовательского интерфейса Funtouch OS 11 на базе Android 11. Вес обновления составляет 3,2 Гб.

Обновление Funtouch OS 11 на базе Android 11 предлагает стандартные функции ОС, такие как обновленный интерфейс, системные значки, новые элементы управления, запись экрана, улучшения безопасности и конфиденциальности, улучшенную энергоэффективность и многое другое.
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