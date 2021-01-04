VIVO Y20A поступил в продажу в Индии

Смартфон VIVO Y20A официально поступил в продажу в Индии. Рекомендованная стоимость устройства 11,490 рупий (157 долларов). Смартфон оснащен 6,51 дюймовым экраном с IPS-панелью. Разрешение 720x1600 пикселей, соотношение сторон 20: 9. Производительность обеспечивает чипсет Qualcomm Snapdragon 439. Устройство поставляется с Android 11 с FuntouchOS 11.

VIVO Y20A представлен в конфигурации 3 ГБ + 64 ГБ в цветах Dawn White и Nebula Blue. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с обратной зарядкой. Смартфон имеет заднюю камеру с тройным датчиком. Основная камера 13 МП, селфи-камера на 8 МП. Дополнительные возможности: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS, FM-радио, Micro-USB, датчик отпечатков пальцев.