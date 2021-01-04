VIVO Y20A поступил в продажу в Индии

Смартфон VIVO Y20A официально поступил в продажу в Индии. Рекомендованная стоимость устройства 11,490 рупий (157 долларов). Смартфон оснащен 6,51 дюймовым экраном с IPS-панелью. Разрешение 720x1600 пикселей, соотношение сторон 20: 9. Производительность обеспечивает чипсет Qualcomm Snapdragon 439. Устройство поставляется с Android 11 с FuntouchOS 11.

VIVO Y20A представлен в конфигурации 3 ГБ + 64 ГБ в цветах Dawn White и Nebula Blue. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с обратной зарядкой. Смартфон имеет заднюю камеру с тройным датчиком. Основная камера 13 МП, селфи-камера на 8 МП. Дополнительные возможности: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS, FM-радио, Micro-USB, датчик отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы VIVO Y20A
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Новости:
Tecno Spark 6 Go с процессором Helio A25 официально представленный в Индии

Tecno Spark 6 Go - бюджетный телефон от Tecno, который стал официальным в Индии. Смартфон Tecno Spark 6 G...
Игровой смартфон ZTE RedMagic 5S вышел в России

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам геймерского смартфона RedMagic 5S, который сре...
Смартфон LG Wing провалился в продаже

Пару месяцев назад компания LG выпустила смартфон Wing в необычном форм-факторе ротатора. Если верить Her...
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайнеОбзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-...
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-В период коронавируса многие пользователи стали больше играть в игры, наслаждаясь виртуальным мирами и их...
Китайцы раскупили OnePlus 8T за 10 минут...
Китайцы раскупили OnePlus 8T за 10 минутСегодня флагманский смартфон OnePlus 8T стал доступен для покупки в Китае, а уже завтра появится в европе...
Процессоры AMD Ryzen 5000 показали на фо...
Процессоры AMD Ryzen 5000 показали на фоСетевые источники опубликовали первую фотографию с процессорами AMD Ryzen 5000 на микроархитектуре Zen 3,...
Флагманский смартфон OnePlus 9 Pro показ...
Флагманский смартфон OnePlus 9 Pro показИнформатор Стив Хеммерстоффер, известный достоверными утечками, опубликовал рендеры еще не представленног...
Apple AirPods Max украсили золотом...
Apple AirPods Max украсили золотомРоссийский люксовый бренд Caviar только что объявил о запуске специальной версии AirPods Max. Компания, и...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Performance P10 Flux, которая подойдет для созда...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnT...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnTAnTuTu Benchmark выпустил отчет за октябрь. HUAWEI Mate40 Pro теперь возглавляет список флагманских смарт...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монито...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитоМы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре вни...
Apple Car может появиться уже в следующе...
Apple Car может появиться уже в следующеУже несколько лет ходят слухи о будущем автомобиле Apple Car. Согласно отчетам, компания перенесла план и...
В Demon's Souls вышло новое обновление ...
В Demon's Souls вышло новое обновление Разработчик игр Bluepoint Games выпустила новое обновление для приключенческой игры Demon's Souls. Обновл...
HMD Global готовится к запуску нового те...
HMD Global готовится к запуску нового теHMD Global готовится к запуску нового телефона в Китае. Плакат с датой запуска, выпущенный брендом, показ...
Origin OS придет на замену Funtouch OS о...
Origin OS придет на замену Funtouch OS оVIVO анонсировала операционную систему Origin OS, как утверждалось, она заменит Funtouch OS. Origin OS ос...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor