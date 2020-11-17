VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила поддержку 90 Гц

VR-гарнитура Oculus Quest 2 VR получила множество изменений, касаемо характеристик и дизайна. Гарнитура получила улучшенную частоту обновления дисплея и теперь владельцы Quest 2 VR могут оценить новую функцию.

Компания Oculus выпустила первое крупное обновление для VR-гарнитуры Quest 2 VR. Теперь устройство поддерживает частоту обновления дисплея 90 Гц для игр и приложений, работающих на гарнитуре, а также при использовании Oculus Link на ПК. Напомним, что базовая частота обновления составляет 72 Гц. Некоторые игры могут работать с частотой 90 Гц, такие как Beat Sabre, Superhot, Job Simulator и Space Pirate Trainer. Высокая частота обновления дисплея позволяет полностью погрузиться в виртуальную реальность.