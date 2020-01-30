VR-гарнитура Valve Index разошлась тиражом 150 тысяч экземпляров

2020-01-30, Автор - Ramil; Продукт - Valve Index ; [122]
Согласно анализу рынка виртуальной реальности, за 2019 год компании Valve удалось продать около 150 тысяч экземпляров гарнитуры Valve Index. Компания продала бы еще больше устройств, если бы они не закончились.

Продажи гарнитуру увеличились вдвое, благодаря игре Half-Life: Alyx. Valve Index не единственная компания на рынке. Конкуренты не сидят сложа руки, а успешно реализовывают свою продукцию.

PlayStation VR была самой популярной гарнитурой в 4 квартале 2019 года, продав 338 тысяч единиц. Oculus Quest отставала с 317 тысячами единиц. Oculus Go и Oculus Rift S были проданы в количестве 84000 и 71000 штук, соответственно. На данный момент это лидеры по продажам за 4 квартал 2019 год.

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