Вакуумный пылесос Dyson V11 появился в продаже за $600

Вскоре после запуска 20 марта в Нью-Йорке пылесос Dyson V11 теперь можно приобрести в онлайн-магазине Dyson.

Он оснащен технологией датчика динамической нагрузки, которая способна интеллектуально контролировать положение двигателя 360 раз в секунду. Работая в тандеме с новой головкой очистителя с высоким крутящим моментом, в автоматическом режиме пылесос способен определять сопротивление стержня щетки и автоматически регулировать скорость двигателя при переходе от твердого пола к ковру и наоборот. Есть также режим Boost и режим Eco, если вам нужно больше мощности всасывания или вы хотите увеличить время работы от батареи.

Вместо индикатора батареи у V11 теперь есть ЖК-экран, который показывает режим, в котором вы находитесь, таймер, заряд батареи и даже предупреждения о заполнение контейнера. По словам Дайсона, батарея в V11 больше и лучше, чем та, которая используется в V10, а двигатель обеспечивает на 20% больше мощности всасывания. Dyson V11 доступен в двух вариантах: V11 Animal и V11 Torque Drive по цене $600 и $700.