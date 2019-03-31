Valve показала шлем Index

Довольно неожиданно для всех компания Valve презентовала свою собственную VR-гарнитуру под названием Index. Это очень необычное решение, которое выделяется на фоне конкурентов дизайном контроллеров — они реализованы с массой дополнительных элементов и позволяют более глубоко погружаться в виртуальный мир. Естественно, продукт пока что только представили и покупать его в магазине спешить не стоит, да и нет пока что такой возможности. Но, вероятно, Valve планирует привязать свой продукт к какой-то игре, которая позволит продвинуть устройство в массы. Например, компания может выпустить эксклюзивный продукт, который привлечет фанатов и «продаст» аудитории новый шлем виртуальной реальности. Пока что об этом нет информации.