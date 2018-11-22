Valve закрывает проект Steam Link

Компания Valve официально прекратила производство Steam Link, что сильно удивило большинство пользователей. Для многих это была отличная возможность не покупать игровую приставку к своему уже мощному компьютеру, а просто докупить Steam Link, подключить его к телевизору и вещать качественную картинку. Вероятно, продажи продукта сильно упали — все, кто хотел купить Steam Link уже его купили и новых потенциальных покупателей просто нет. А компании ведь нужно двигаться дальше и зарабатывать новые миллионы долларов. Вероятно, в ближайшем будущем Valve покажет что-то более интересное и инновационное, чтобы вновь возродить технологии прямой трансляции с компьютера на телевизор. Пока что об этом сложно говорить, так как компания официально никакой информации по этому поводу не предоставляла.