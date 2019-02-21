Verizon первым представит и реализует Galaxy S10 5G в США

Verizon объявил, что станет первым американским оператором, предложившим Samsung Galaxy S10 5G, который появится в продаже в первой половине этого года. Sprint также предложит модель 5G, но уже этим летом.

T-Mobile объявила о планах продажи Galaxy 5G и Galaxy Fold, но без указания сроков. То же самое сказала компания AT & T, 5G и Fold. Начиная с сегодняшнего дня, Samsung Galaxy S10 4G можно предварительно заказать у четырех основных магазинов. Компании Verizon, T-Mobile и Sprint предоставят вам бесплатно наушники Galaxy Buds с предварительным заказом Galaxy S10 или Galaxy S10 +. Три модели будут доступны в магазинах с 8 марта.