Вертикальный телевизор Samsung для молодежи.

2019-07-12, Автор - Adelia; Продукт - Samsung; [121]
Samsung представила новый телевизор, созданный специально для молодежи: Meet Sero , 43-дюймовый QLED-телевизор, который поворачивается на 90 градусов от альбомного до портретного режима.

Sero работает как обычный телевизор в горизонтальном режиме. Но вы можете перевернуть его в вертикальный режим и отразить свой телефон с помощью ближней радиосвязи (NFC), чтобы смотреть мобильные видео из приложений.

Sero будет доступен только в Корее за 18,9 миллиона или 1600 долларов. На данный момент неизвестно, попадет ли телевизор в магазины электроники в США.

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