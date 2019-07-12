Вертикальный телевизор Samsung для молодежи.

Samsung представила новый телевизор, созданный специально для молодежи: Meet Sero , 43-дюймовый QLED-телевизор, который поворачивается на 90 градусов от альбомного до портретного режима.

Sero работает как обычный телевизор в горизонтальном режиме. Но вы можете перевернуть его в вертикальный режим и отразить свой телефон с помощью ближней радиосвязи (NFC), чтобы смотреть мобильные видео из приложений. Sero будет доступен только в Корее за 18,9 миллиона или 1600 долларов. На данный момент неизвестно, попадет ли телевизор в магазины электроники в США.