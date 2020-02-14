Вышел карманный принтер Canon Selphy Square QX10

Портативные принтеры в последнее время стали пользоваться повышенным спросом, так как у многих пользователей хорошие смартфоны с качественными камерами, которые могут предоставить пользователю возможность делать качественные снимки и сразу же их печатать. И теперь у вас будет такая возможность, так как принтер Canon Selphy Square QX10 готов отправиться в продажу и радовать потенциального покупателя возможностью снимать и печатать кадры в любой точке мира. Проблема только в том, что такой принтер нужно постоянно заправлять, ведь в силу своих компактных размеров он не может предоставить большой запас краски. Но, это принтер, который помещается у вас в кармане, так что ему этот недостаток можно спокойно простить. Отличный продукт.