Вышел обновленный ноутбук Acer Swift 5...

Acer объявила о выпуске обновленного ноутбука Swift 5, предназначенного для пользователей, которым важна мобильность, высокая производительность и стиль.

Элегантный корпус весом менее 1 кг и 15-дюймовый дисплей идеально подходят для людей, которые всегда в пути. Swift 5 работает на Windows 10 и отличается исключительной производительностью, а также продолжительным временем автономной работы: заряда хватает на весь рабочий день.

Оснащенный большим 15-дюймовым дисплеем, элегантный Acer Swift 5 весит менее 1 кг — идеальный выбор для тех, кто всегда в пути.

Swift 5 работает на Windows 10, демонстрирует высокую производительность, а аккумулятора хватает на весь рабочий день.

Сенсорный IPS-дисплей с разрешением Full HD заключен в невероятно тонкие рамки толщиной менее 6 мм, в результате чего экран занимает 87,6% площади панели.

Основные моменты: