Вышел официальный видео-тизер Lenovo Z6 Pro

Cегодня в Сеть был выложен официальный видео-ролик, в котором новинка была продемонстрирована со всех сторон, а так же содержалось прямое указание на отличные основные камеры, которых у него аппарата целых четыре.

Lenovo Z6 Pro обзаведётся 8-осевой ISO, супер ночным режимом, супер-макро режимом и широким углом обзора. К тому же, уже известен установленный процессор - Snapdragon 855, ёмкость батареи 4000 мАч и поддержка сетей 5G, а также заявлено жидкостное охлаждение и стереодинамики Dolby Audio.